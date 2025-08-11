Tercera intimación a Vialidad Provincial: María Teresa advierte sobre riesgo vial en la Ruta 14

La Comuna de María Teresa envió este viernes una nueva Carta Documento a la Dirección Provincial de Vialidad reclamando “una inmediata respuesta” respecto de la ejecución de dársenas y la readecuación de accesos sobre la Ruta Provincial Nº 14, obras que, según el ejecutivo comunal, son “urgentes e impostergables” para garantizar la seguridad vial.

El pedido fue firmado por el presidente comunal, Gonzalo Julián Goyechea, y constituye la tercera intimación formal dirigida al organismo provincial. En la misiva, Goyechea recuerda que ya se remitieron dos solicitudes previas —fechadas el 6 de enero y el 4 de abril de 2025— sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta escrita ni se advierta un avance material en las obras reclamadas.

La nota oficial detalla que las intervenciones solicitadas incluyen la construcción de dársenas y mejoras en los ingresos conocidos como Acceso Raúl Alfonsín (Calle 10), la continuación de la calle Sáenz Peña (RP2s), el acceso al área industrial y la intersección con calle San Martín. El presidente comunal advirtió que el aumento del tránsito pesado y la falta de infraestructura adecuada “representan un riesgo concreto e inminente para la seguridad pública”.

“Ante la falta de respuesta de parte de Vialidad Provincial hemos enviado otra Carta Documento exigiendo una inmediata respuesta a la falta de infraestructura mínima necesaria sobre la Ruta 14 en los ingresos a nuestra localidad”, afirmó Goyechea en declaraciones a este medio. “La falta de dársenas y readecuación en los ingresos generan un verdadero peligro para quien circula por la zona. No queremos lamentar cualquier siniestro totalmente evitable por negligencia de Vialidad. El ingreso al área industrial, el Acceso Raúl Alfonsín y la bajada de Vialidad se convirtieron en lugares sumamente peligrosos, sobre todo al ser una zona donde circulan centenares de camiones”, agregó.

En la Carta Documento, la Comuna exige a Vialidad que, en un plazo de cinco (5) días hábiles, brinde una respuesta oficial por escrito con fecha cierta de inicio de las obras o, en su defecto, que autorice y garantice la entrega de material RAP (Pavimento Asfáltico Recuperado) y la colaboración operativa necesaria por parte del organismo provincial. Además, la comuna advierte que, en caso de incumplimiento u omisión que derive en accidentes, evaluará iniciar acciones legales por responsabilidad administrativa y patrimonial contra el Estado provincial y sus funcionarios intervinientes.

Desde el Ejecutivo comunal expresaron también la intención de hacer público el nuevo incumplimiento y anunciaron reserva de accionar judicial, político e institucional “en defensa de los derechos y la seguridad de los vecinos de María Teresa”. Hasta el cierre de esta nota, desde la Dirección Provincial de Vialidad no se había emitido respuesta oficial a la última intimación.

La comunidad reclama soluciones concretas para mitigar los riesgos en uno de los accesos más transitados del pueblo; la expectativa ahora está puesta en la respuesta formal que Vialidad provincial deba emitir dentro del plazo intimado por la comuna.