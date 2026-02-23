Teodelina: Una tromba marina sobre la laguna El Chañar sorprendió a vecinos y visitantes

Un fenómeno meteorológico de fuerte impacto visual se registró este lunes por la tarde sobre la laguna El Chañar, en Teodelina. Se trató de una tromba marina —también conocida como manga de agua— que se formó entre la base de una nube de tormenta y la superficie del espejo de agua, generando asombro entre quienes se encontraban en la zona.

Las imágenes captadas por vecinos muestran una columna bien definida que desciende desde una nube de desarrollo vertical y se proyecta hacia la laguna, adoptando la clásica forma tubular asociada a este tipo de eventos. En algunos registros se observa una estructura más ancha en su parte superior, con un estrechamiento progresivo hacia la base, rasgo característico de las trombas no tornádicas que suelen formarse en contextos de inestabilidad atmosférica.

Qué es una tromba marina

Desde el punto de vista técnico, una tromba marina es un vórtice de aire en rotación que se desarrolla sobre una superficie de agua. Puede estar asociada a tormentas más intensas —con dinámica similar a la de un tornado— o bien tratarse de un fenómeno de menor escala vinculado a nubes convectivas y marcada inestabilidad.

En este caso, por la morfología observada en las imágenes —columna definida, sin evidencias de daños estructurales reportados hasta el momento— todo indica que se trataría de una tromba de corta duración y alcance localizado, aunque su confirmación oficial dependerá de los informes meteorológicos correspondientes.

Sorpresa y expectativa

El fenómeno generó sorpresa en la localidad, ya que si bien las condiciones de inestabilidad pueden favorecer este tipo de formaciones, no son eventos cotidianos en la región. La laguna El Chañar, uno de los principales atractivos naturales de Teodelina, fue escenario de una postal impactante que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Hasta el momento no se reportaron heridos ni daños materiales vinculados al episodio. Las autoridades recomiendan, ante este tipo de fenómenos, mantener distancia de la costa y evitar actividades náuticas mientras persistan condiciones de tormenta o inestabilidad.