Teodelina: Concejales electos piden la convocatoria para poner en funcionamiento el Honorable Concejo Deliberante

Teodelina: Concejales electos piden la convocatoria para poner en funcionamiento el Honorable Concejo Deliberante

Un grupo de concejales electos de Teodelina remitió hoy una nota formal al intendente municipal, Lic. Joaquín Poleri, en la que solicita la convocatoria para “iniciar el proceso de organización y puesta en funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante” de la ciudad.

En la misiva, fechada el 3 de septiembre, los firmantes recuerdan que “la reciente declaración de Teodelina como ciudad constituye un hecho de trascendencia histórica” y sostienen que ello implica la responsabilidad de los representantes electos de “trabajar con responsabilidad y seriedad en la construcción de instituciones sólidas, transparentes y al servicio de los vecinos”.

Los concejales solicitan avanzar “cuanto antes” en las instancias de diálogo y coordinación necesarias para definir un reglamento de funcionamiento y establecer las disposiciones iniciales que garanticen “el normal desarrollo de las tareas legislativas”. Asimismo, expresan “espíritu de colaboración y respeto institucional” y se ponen a disposición para participar en las reuniones de trabajo que el Ejecutivo convoque a tal efecto.

La nota, dirigida al intendente Poleri y firmada por los ediles, incluye las siguientes rúbricas y referencias partidarias tal como figuran en el documento:

  • Ignacio Gutiérrez Brondolo — Encuentro por Teodelina.

  • David Sanfilippo — La Libertad Avanza.

  • Martín Julio Labbe — Sin Miedo.

  • Marta Aleric — Encuentro por Teodelina.

En el cierre, los concejales solicitan formalmente la convocatoria del Ejecutivo municipal para dar inicio a los trámites y acciones necesarias que permitan la puesta en marcha del cuerpo deliberativo.

La petición llega en un momento de transición institucional para Teodelina y constituye un primer paso público de los concejales electos para coordinar con el Ejecutivo local la organización del nuevo ámbito legislativo.

