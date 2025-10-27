Teodelina celebró una emotiva Noche de Tango en homenaje a Roberto Carena

El pasado viernes 24 de octubre, la comunidad de Teodelina se reunió para compartir una velada cargada de emoción, recuerdos y música ciudadana en el marco del Festival de Tango en homenaje a Roberto Carena, recordado integrante de la Peña de los 20.

El encuentro, organizado con el acompañamiento del Gobierno de Teodelina, reunió a vecinos y amantes del género en un homenaje sincero a quien supo transmitir su pasión por el tango y contribuir de manera significativa a la vida cultural del pueblo.

La velada contó con las destacadas presentaciones de Rabito Tirabassi, Bocha Luca e Ivana Fortunati, tres artistas que, con su talento y sensibilidad, evocaron el espíritu tanguero que caracterizó a Carena. Las interpretaciones, aplaudidas de pie, recrearon la atmósfera de los grandes encuentros de la Peña de los 20, grupo emblemático en la historia cultural teodelinense.

Uno de los momentos más sentidos de la noche fue la entrega de un presente a los familiares de Roberto Carena, gesto que simbolizó el reconocimiento de toda la comunidad a su compromiso con la música, la amistad y la identidad local.

Desde el Gobierno de Teodelina destacaron el acompañamiento del público y agradecieron a los artistas que hicieron posible este homenaje, reafirmando el valor de mantener viva la tradición del tango como parte del patrimonio cultural del pueblo.