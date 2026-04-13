Venado Tuerto: León Gieco se presentará en el Centro Cultural Municipal con un espectáculo íntimo

El cantautor argentino León Gieco se presentará en Venado Tuerto el próximo domingo 21 de junio, a las 20, en la sala Jorge Luis Borges del Centro Cultural Municipal, con un espectáculo definido como “íntimo y cercano”.

La propuesta artística incluirá un formato diferente al de los grandes escenarios, con un enfoque más directo con el público. Durante la velada, el músico repasará parte de su trayectoria a través de canciones emblemáticas interpretadas en vivo, acompañadas por fotografías, material audiovisual y anécdotas narradas por él mismo.

En esta oportunidad, Gieco estará acompañado por Joana Gieco y Alejo León. Joana, hija del artista, es pianista, arregladora y compositora egresada del Conservatorio Nacional de Música. Por su parte, Alejo León es compositor y guitarrista oriundo de Luján, con un recorrido vinculado al rock y el metal. Ambos compartieron experiencia en la banda solista de Ricardo Iorio hasta noviembre de 2022.

Reconocido por su capacidad para fusionar el folclore con el rock argentino, León Gieco ha construido una obra marcada por el compromiso social. Sus canciones abordan temáticas vinculadas a los derechos humanos, los pueblos originarios, los sectores más vulnerables y la inclusión, lo que lo posiciona como una de las voces más influyentes de la música popular argentina.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma PlateaVIP. La actividad es organizada por la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural.