Teodelina: Avanza la remodelación de la pileta del Balneario El Edén

Avanzan los trabajos de puesta en valor del natatorio del Balneario El Edén, uno de los atractivos turísticos más emblemáticos del sur de la provincia de Santa Fe. La intervención, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas a través del Programa de Obras Urbanas (POU), apunta a optimizar y modernizar una infraestructura que se destaca por su tamaño: 160 metros de largo por 50 de ancho y abastecimiento con agua salada, características que la convirtieron en un símbolo regional.

Tras la consulta de Leguas Noticias, desde el ministerio detallaron, que la obra comprende la construcción de una nueva piscina utilizando la estructura existente como encofrado perdido. El proyecto incluye una losa de fondo de hormigón armado de 15 cm de espesor, laterales conformados con paneles premoldeados de hormigón y una viga perimetral que integra el borde superior y el solárium. La inversión destinada al proyecto asciende a $1.249.008.330,96; al mes de agosto de 2025, el avance físico declarado por la cartera es del 30%.

La ejecución del proyecto —contratada mediante los procedimientos de licitación pública correspondientes— fue puesta en marcha este año y cuenta con la participación de empresas regionales especializadas. La empresa adjudicataria para ejecutar parte del proyecto es la firma rosarina Fluence, en el marco del acuerdo entre la municipalidad y la provincia.

Desde el punto de vista técnico, los responsables de la obra destacaron que la pileta presentaba patologías estructurales de distinta índole —fisuración, corrosión de armaduras y socavamientos del terreno— que hacían inviable una reparación parcial. Por ese motivo se optó por una intervención integral que permita garantizar la durabilidad de la nueva estructura y elevar las condiciones de seguridad e higiene para los usuarios.

Impacto turístico y económico

La remodelación del natatorio es considerada por las autoridades locales y provinciales como una obra estratégica para el desarrollo turístico de la región. Cada temporada veraniega el Balneario El Edén convoca a miles de visitantes de distintas localidades vecinas, lo que genera actividad para el sector comercial y de servicios de Teodelina y su zona de influencia. El gobernador y funcionarios provinciales han señalado públicamente la obra como una de las inversiones prioritarias en la localidad.

Plazos y expectativas

Según explicó Hernán Ward, secretario de Turismo de la ciudad, la obra, con financiamiento provincial, tenía previsiones de estar concluida para fines de 2025; sin embargo, las autoridades municipales y provinciales insisten en que la finalización dependerá del ritmo de obra, condiciones climáticas y cumplimiento de etapas contractuales. Por ahora, el avance del 30% confirma que la obra ha superado su etapa inicial y que continuará su desarrollo durante los próximos meses.

La puesta en valor de la pileta del Balneario El Edén busca no solo recuperar una infraestructura histórica sino consolidar a Teodelina como un destino regional de temporada, fortaleciendo la oferta turística y generando empleo local durante la ejecución y operación del complejo.