Teodelina: Allanamiento por robo terminó con un detenido

Un joven de 23 años fue detenido este miércoles por la tarde en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado 15 de febrero en la localidad de Teodelina. Durante el procedimiento, personal policial secuestró distintos elementos considerados de interés para la causa.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 7ª de Teodelina, dependiente de la Unidad Regional correspondiente, quienes realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en calle B. Martínez, entre Mitre y C. Gaggieri.

En el lugar, los agentes procedieron al secuestro de un termo azul marca Stanley, un termo negro tipo botella, una remera, un parlante y varios equipos de telefonía celular, objetos que ahora serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con el hecho investigado.

Como resultado del procedimiento fue detenido un joven de 23 años, quien fue trasladado a sede policial para cumplimentar las actuaciones de rigor.

Interviene en la causa el Ministerio Público de la Acusación, que dispuso notificar al imputado por el delito de robo y que permanezca detenido hasta la realización de la audiencia imputativa, donde se formalizará la atribución del hecho y se resolverá su situación procesal.