Teodelina: Ahora el complejo cultural cuenta con seguro de responsabilidad civil

Por primera vez en su historia, la sala Horacio Caimi del Complejo Cultural «Julio Gutiérrez Martín» goza del beneficio de contar con un seguro de responsabilidad civil, lo que lleva tranquilidad tanto a los espectadores como a las personas que desarrollan sus actividades artísticas en el seno de esa sala y a quienes cursan alguna de las distintas propuestas que se ofrecen.

Este gran paso viene a brindar seguridad ciudadana, buscando que quienes asisten a ver una función, a quienes ensayan, a las personas que toman un curso o a quienes trabajan dentro del teatro; estén cubiertos por un seguro que los proteja ante cualquier eventualidad.

Lo cierto es que quienes concurren al teatro vienen notando determinados cambios que buscan volverlo más confortable (iluminación, sonido, puertas de escape, etc.), y desde hoy, quienes asistan al recinto estarán más seguros entendiendo que tenemos la obligación de hacer obras, de gestionar, de trabajar por cientos de cosas, pero no podemos olvidar de proteger a los cientos de personas que asisten con asiduidad al teatro, cubriéndolos ante cualquier tipo de hecho no esperado.