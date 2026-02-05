Sin la carrera de Enfermería: María Teresa pierde una herramienta clave para el cuidado y el trabajo

La posible discontinuidad de la carrera de Enfermería en María Teresa preocupa a la comunidad porque obliga a estudiar lejos de casa, encarece el acceso a la educación y pone en riesgo una formación clave para el cuidado, el trabajo y la calidad de vida local.

La Comuna de María Teresa expresó su profunda preocupación ante la decisión del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe de no dar continuidad a la Tecnicatura Superior de Enfermería que se dictaba en la localidad a través de la extensión áulica del Colegio Superior Nº50 de Rufino.

Desde el gobierno comunal advirtieron que la medida representa un retroceso concreto en el acceso a la educación pública para vecinos y vecinas de la localidad, especialmente para quienes no cuentan con los recursos necesarios para trasladarse y sostener estudios en ciudades más grandes. En ese sentido, remarcaron que no se trata solo de una carrera que se pierde, sino de oportunidades que se cierran para personas que quieren formarse sin abandonar su lugar de vida.

Para el ciclo lectivo 2026, la tecnicatura ya contaba con más de 15 personas inscriptas, de distintas edades, incluso en un contexto de escasa difusión por parte del Estado provincial. Según se indicó, gran parte del acompañamiento y la promoción de la carrera quedó a cargo de la propia Comuna, que sostuvo el interés y la demanda existentes en la comunidad.

María Teresa impulsa desde hace años políticas activas vinculadas al cuidado, un sector que no solo genera empleo genuino, sino que también da respuestas concretas a personas mayores, familias, instituciones y al sistema de salud en general. Esta estrategia de desarrollo local fue planteada personalmente al gobernador de la provincia durante una recorrida por la localidad, quien se encuentra al tanto de la importancia que la industria del cuidado tiene para María Teresa. En ese marco, la formación en enfermería ha sido y sigue siendo un pilar fundamental.

Un ejemplo concreto del impacto positivo de esta política se refleja en la Residencia de Adultos Mayores, donde se facilitó que acompañantes pudieran estudiar la carrera de enfermería, mejorar su formación profesional y elevar de manera significativa la calidad del servicio que se brinda. Desde la Comuna señalaron que cuando la educación es accesible en el territorio, los resultados son inmediatos y benefician a toda la comunidad.

Además, se destacó que existió voluntad política y compromiso institucional para sostener la extensión áulica. La Comuna realizó gestiones y puso a disposición el acompañamiento necesario, incluso ofreciendo cubrir los viáticos de los docentes, entendiendo que se trata de una inversión estratégica y no de un gasto.

En ese contexto, se remarcó que la educación pública y gratuita deja de ser un derecho efectivo cuando el Estado se retira del territorio y obliga a quienes viven en localidades del interior a trasladarse a ciudades como Rosario o Venado Tuerto. Los costos de transporte, alquiler y manutención terminan convirtiéndose en barreras que expulsan vocaciones, interrumpen trayectorias educativas y profundizan desigualdades.

Finalmente, desde la Comuna insistieron en que esta decisión tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana de María Teresa: afecta proyectos personales, frena el desarrollo local y debilita un sector estratégico como el del cuidado. Por ello, solicitaron que la medida sea revisada y que se garantice la continuidad de la formación en enfermería en la localidad.

Defender la educación pública —subrayaron— también implica garantizar su presencia en el interior y en cada comunidad.