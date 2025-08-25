Siete clubes de General López recibieron aportes para refacciones

Siete instituciones deportivas del Departamento General López firmaron este lunes los convenios del Programa Aporte al Deporte Comunitario, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y recibieron aportes destinados a refacciones de sus instalaciones.

Cada una de las entidades beneficiadas percibió la suma de $3.500.000 para ejecutar obras de mejora y mantenimiento. Las instituciones son:

Kartódromo Juan Peralta (Amenábar)

Club Studebaker Mutual Social y Biblioteca (Villa Cañás)

Sociedad Italiana Socorros Mutuos Italia Nueva (Wheelwright)

Club Atlético Peñarol Mutual Social y Biblioteca (Elortondo)

Club Social Deportivo Mutual Cafferattense (Cafferata)

Nueva Era Sporting Club (María Teresa)

Carreras Athletic Club Mutual Social y Biblioteca (Carreras)

Del acto participaron la senadora provincial Leticia Di Gregorio; los diputados provinciales Sofía Galnares y Leo Calaianov; el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé; además de autoridades comunales y representantes de las instituciones beneficiadas.

El programa, gestionado a través del Consejo Provincial del Deporte (CO.PRO.DE), está orientado a apoyar a las entidades deportivas de primer grado —los clubes— como actores claves de inclusión social. Según informaron los organizadores, los clubes aportan redes de contención, espacios de educación y recreación saludable, promueven la integración de personas con discapacidad y contribuyen al cuidado de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. A través de este mecanismo, los clubes pueden solicitar subsidios económicos cuyo destino principal es la realización de obras de infraestructura deportiva.