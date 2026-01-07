Servicios municipales reducidos por paro provincial en Villa Cañás

La Municipalidad de Villa Cañás informó que, como consecuencia del paro provincial por 48 horas dispuesto por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), los días jueves 8 y viernes 9 de enero los servicios municipales se verán sensiblemente reducidos en la ciudad.

Ante este escenario, desde el municipio se solicita especialmente la colaboración de los vecinos para que durante ambas jornadas no se saquen residuos a la vía pública ni se depositen en los contenedores, con el objetivo de evitar la acumulación de basura y preservar la higiene urbana.

Según se detalló oficialmente, durante el paro no habrá recolección de residuos domiciliarios ni de residuos mayores. Tampoco se realizarán tareas de limpieza de contenedores, barrido ni riego de calles, y el personal administrativo no prestará servicios. En consecuencia, el edificio municipal y las distintas dependencias permanecerán cerradas.

En tanto, el Centro de Monitoreo y la Guardia Urbana funcionarán con normalidad, y se garantizarán guardias mínimas para atender situaciones esenciales.

Recolección el sábado

Desde la Municipalidad se informó además que el sábado 10 se retomará la recolección de residuos domiciliarios y la limpieza de contenedores, por lo que se solicita a los vecinos sacar la basura el viernes por la noche.

Las autoridades reiteraron el pedido de comprensión y cooperación de la comunidad durante los días de medida de fuerza, remarcando la importancia del compromiso ciudadano para mantener la ciudad en condiciones adecuadas de limpieza.