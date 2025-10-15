Se viene el curso de jardinería impulsado por la senadora Di Gregorio

La senadora provincial Leticia Di Gregorio anunció la apertura del último curso gratuito del año, una propuesta de Jardinería, desarrollada junto a la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López. La iniciativa busca seguir acompañando el crecimiento personal y profesional de los vecinos del departamento, brindando herramientas concretas de formación para el trabajo.

El curso de Jardinería comenzará el 22 de octubre, tendrá una duración de dos meses y estará destinado a hombres y mujeres mayores de 18 años de toda la región. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 21 de octubre y pueden realizarse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/CxEX7fE76qj33qD6A o comunicándose por WhatsApp al +54 9 3462 67-6397.

“Durante todo el año venimos impulsando distintas propuestas de capacitación junto a la Fundación, con una enorme respuesta de la comunidad. Cada curso representa una oportunidad para aprender un oficio, sumar conocimientos y fortalecer la cultura del trabajo en nuestros pueblos y ciudades”, destacó Di Gregorio.

El programa de formación en Jardinería contempla contenidos teóricos y prácticos vinculados al cuidado de plantas, diseño de espacios verdes, mantenimiento y reproducción de especies ornamentales. Al finalizar, los participantes recibirán certificados de asistencia, como reconocimiento a la dedicación y compromiso demostrados durante la capacitación.

“Queremos cerrar el año con una nueva oportunidad de formación que motive a más personas a animarse a aprender. Cada vez que un vecino adquiere una nueva habilidad, la región crece un poco más”, subrayó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.