Se gestionaron más de 180 trámites institucionales en el 2025

La senadora provincial Leticia Di Gregorio junto a su equipo, continúa en sintonía con las instituciones del departamento General López para resolver diferentes tipos de instancias ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).

La legisladora detalló que “este año ya concretamos 10 constituciones de nuevas asociaciones civiles, finalizamos 10 normalizaciones y tenemos otras 15 en la etapa final”.

Además, señaló que “gestionamos más de 40 trámites vinculados a solicitudes de copias, rúbricas y subsistencias, con un total de 120 ya resueltas en el 2025”.

Di Gregorio subrayó que estas cifras se suman a lo realizado durante el 2024, cuando se resolvieron más de 400 trámites para instituciones de las 31 localidades del departamento. “Este trabajo no es aislado, sino parte de una política de acompañamiento que venimos sosteniendo año tras año para que cada entidad pueda mantener su documentación en regla y acceder a más oportunidades”, sostuvo.

La senadora remarcó que la personería jurídica es “el DNI de las instituciones” y que contar con este trámite actualizado “les permite participar de programas provinciales y nacionales, recibir aportes y fortalecer su presencia en la comunidad”.

Finalmente, Di Gregorio afirmó que “el compromiso es seguir trabajando de la misma manera durante el último trimestre del 2025, acompañando y defendiendo a nuestras instituciones para que tengan más oportunidades y sean parte del crecimiento y desarrollo que impulsamos en toda la provincia”.

