Santa Isabel y Villa Cañás coordinan tareas para mejorar el camino límite rural

Los intendentes Pablo Giorgis y Norberto “Tito” Gizzi supervisaron los trabajos de mantenimiento y nivelación en el tramo que une ambas localidades, clave para la producción y la transitabilidad.

Los municipios de Santa Isabel y Villa Cañás avanzan de manera articulada en el mantenimiento del camino rural que funciona como límite entre ambas localidades, una traza estratégica para el movimiento productivo y el tránsito cotidiano de la zona.

El intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, y el intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, recorrieron y supervisaron las tareas ejecutadas durante la semana, que incluyeron perfilado, nivelación y acondicionamiento integral del tramo.

Las intervenciones apuntan a mejorar la transitabilidad, optimizar la circulación de maquinaria agrícola y camiones, y brindar mayor seguridad a productores y vecinos que utilizan diariamente este corredor rural.

“Cuando trabajamos de manera articulada con localidades vecinas logramos respuestas más rápidas y eficientes. Estos caminos son fundamentales para la producción y para el desarrollo de toda la región”, expresó Giorgis, al remarcar la importancia de la cooperación intermunicipal.

Infraestructura clave en plena campaña agrícola

La puesta a punto del camino resulta especialmente relevante en el contexto de la actual campaña agrícola, ya que facilita la salida de la cosecha y reduce riesgos vinculados al tránsito pesado en condiciones adversas.

En una región donde el sector agropecuario constituye uno de los principales motores económicos, el mantenimiento de la red vial rural impacta de manera directa en la competitividad, los costos logísticos y la seguridad.

Desde ambas gestiones destacaron que el trabajo coordinado permite optimizar recursos, planificar intervenciones con mayor eficiencia y sostener en el tiempo una infraestructura que resulta esencial para el crecimiento productivo.

La acción conjunta entre Santa Isabel y Villa Cañás reafirma así el compromiso de ambos gobiernos locales con el desarrollo regional y el fortalecimiento de los caminos rurales como soporte estratégico de la economía del sur santafesino.