Fuego
Separador
María Teresa

Santa Isabel y María Teresa impulsan juntas el abordaje de los consumos problemáticos

Publicado el
Santa Isabel y María Teresa impulsan juntas el abordaje de los consumos problemáticos

Con la participación de especialistas de la Universidad Nacional de Rosario y más de 80 representantes institucionales, Santa Isabel y María Teresa trabajaron en conjunto en la prevención y abordaje de los consumos problemáticos.

En el Complejo Cultural de Santa Isabel se realizó un conversatorio clave sobre consumos problemáticos, que contó con la presencia de más de 80 participantes de instituciones de la localidad y la región.

La jornada fue coordinada por docentes de la Diplomatura en Abordajes de los Consumos Problemáticos de la Facultad de Psicología de la UNR, representantes del Colegio de Psicólogos de Venado Tuerto y Rosario, integrantes del Equipo Enlaces de la Comuna de María Teresa, y profesionales del dispositivo local “Cerca Tuyo”.

“Este tipo de encuentros nos permiten trabajar en red, pensar estrategias conjuntas y acompañar a quienes atraviesan estas problemáticas. La comunidad necesita del compromiso de todos: Estado, instituciones y vecinos”, destacó el presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis.

En la misma línea, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, subrayó: “El abordaje de los consumos problemáticos no puede quedar aislado en un solo sector, requiere un esfuerzo integral y sostenido”.

El encuentro fue valorado como un paso fundamental para continuar fortaleciendo las políticas públicas en materia de salud mental y prevención, reafirmando el compromiso de ambas comunas con el bienestar de sus comunidades.

Secciones relacionadas:, , , ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
6.2K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Quini6
Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
6.0K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

5.9K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
5.4K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
5.1K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales
3.7K
Nacionales

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.3K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.1K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.6K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos
2.4K
Provinciales

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos

Subir