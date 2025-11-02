Santa Isabel: Un joven resultó herido tras una agresión en la vía pública

Personal de la Comisaría 5ta de Santa Isabel tomó intervención a raíz de una denuncia radicada por un joven de 23 años, quien manifestó haber sido agredido en la vía pública durante la noche del viernes 31 de octubre.

Según su testimonio, circulaba en bicicleta por una calle de la localidad cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta lo interceptaron, provocando su caída y agrediéndolo físicamente con golpes de puño y un objeto contundente.

Tras la denuncia, se dio conocimiento a Fiscalía, y se dispuso la citación e imputación de los presuntos agresores por el delito de “Lesiones leves dolosas”, además de dictarse una prohibición de acercamiento entre las partes involucradas.