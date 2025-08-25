Fuego
Santa Isabel: Un detenido por abuso de arma

En la tarde del domingo 24 de agosto, personal de la Comisaría Quinta intervino en un hecho de abuso de arma ocurrido en inmediaciones de calle J. Ingenieros y General Roca.

Según el relato de la víctima, mientras se encontraba junto a su familia en un domicilio de la zona, un vecino descendió de un automóvil y comenzó a arrojar elementos contundentes hacia el grupo.

Posteriormente, ingresó a la vivienda, salió con un arma de fuego corta y efectuó tres disparos: uno dirigido a la víctima, no resultando herida, y los restantes contra la vivienda y al aire.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se comisionó a Policía de Investigaciones (PDI) científica y forense, y se realizó un registro voluntario en el domicilio del implicado, el cual arrojó resultado negativo en cuanto al hallazgo de armas.

La Fiscalía ordenó la aprehensión del involucrado, luego de recepcionados sus antecedentes, quien fue trasladado a sede policial, notificado de la causa y luego derivado a la Alcaidía Departamental, donde permanecerá detenido hasta la celebración de audiencia imputativa.

