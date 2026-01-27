Santa Isabel: Se entregó un joven acusado de un robo domiciliario y quedó detenido

Un hecho de robo ocurrido en Santa Isabel tuvo novedades en las últimas horas, luego de que un hombre de 25 años se presentara voluntariamente en sede policial, reconociera su participación en el ilícito y entregara parte del dinero sustraído.

Según se informó, el episodio se registró el día de ayer, cuando un vecino denunció que, tras ausentarse de su vivienda por motivos laborales, autores desconocidos violentaron la reja de una ventana e ingresaron al domicilio. Del interior de la casa sustrajeron una suma de dinero superior al millón y medio de pesos.

A partir de la denuncia, personal policial inició las actuaciones correspondientes y llevó adelante el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, en el marco de la investigación para esclarecer el hecho.

Horas más tarde, ya en la noche, un joven de 25 años se presentó en la comisaría local manifestando que era señalado como autor del robo. En ese contexto, reconoció su responsabilidad en el hecho y entregó de manera voluntaria un millón de pesos.

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso la inmediata detención del acusado y la continuidad de las diligencias judiciales de rigor, a fin de avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.