Santa Isabel se enciende este domingo con la tercera noche de A Todo Pulmón

Este domingo 25 de enero, desde las 20.30, el Predio 8 de Febrero de Santa Isabel volverá a ser escenario de una de las celebraciones culturales más convocantes del sur santafesino. Se desarrollará la tercera noche del festival “A Todo Pulmón”, en el marco de sus 25 años de historia, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá una grilla artística diversa, pensada para públicos de todas las edades y para toda la región. Sobre el escenario se presentarán el Ballet Apertura ATP, Nico Díaz, Dos Voces, Sinapsis, Agustín Fakelmann y su Conjunto, y Brotes, en una noche que combinará música, danza y celebración comunitaria.

Además del espectáculo musical, el festival volverá a destacarse por su dimensión social y cultural. Habrá más de 150 artesanos, un buffet variado y a precios populares a cargo del Hospital Miguel Rueda, y una multitud que año tras año acompaña este evento ya convertido en un clásico del calendario estival de Santa Isabel.

“A Todo Pulmón” no solo celebra la música, sino también la identidad local, el encuentro y el trabajo colectivo, consolidándose, a lo largo de un cuarto de siglo, como uno de los festivales más representativos de la región.