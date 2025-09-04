Fuego
Santa Isabel: Policía secuestró motos en operativos por ruidos molestos y conducción peligrosa

Personal de la Comisaría 5ta, llevó a cabo varios procedimientos en el marco de una investigación por ruidos molestos y conducción peligrosa. La medida, ordenada por el fiscal en turno, consistió en la realización de cinco registros voluntarios en distintos domicilios de jóvenes involucrados en las denuncias.

Durante los operativos, los efectivos policiales realizaron consultas con el sistema 911 donde se comprobó que los rodados no tenían impedimentos legales, sin embargo, por disposición de la Fiscalía Penal Juvenil se procedió al secuestro de las motocicletas que estaban en poder de menores de edad, siendo trasladadas al corralón municipal.

Los imputados fueron notificados de la causa ruidos molestos y conducción peligrosa.


