Santa Isabel: Persecución policial terminó con un conductor alcoholizado e imputado

Durante la madrugada, personal de la Comisaría 5ª de Santa Isabel intervino en un procedimiento que culminó con la aprehensión de un conductor que realizaba maniobras peligrosas a alta velocidad y se dio a la fuga al intentar ser identificado.

El hecho se inició en la intersección de Belgrano y Sarmiento, donde el rodado evadió el control policial, dando lugar a una persecución controlada por Ruta Nacional 8 en dirección a Venado Tuerto y luego hacia el cruce de María Teresa.

El seguimiento finalizó en Ruta 14, donde el vehículo, un Honda Civic, fue finalmente interceptado tras realizar una maniobra brusca que derivó en la colisión con un móvil policial. El conductor, se trasladaba acompañado por dos mujeres mayores de edad.

Una vez en dependencia policial la Fiscal en turno dispuso que notifiquen al conductor de la causa por el delito resistencia a la autoridad, mientras que las acompañantes recuperaron la libertad.

Personal de Policía Vial realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 2,29 g/l, procediéndose a la retención de la licencia de conducir y al secuestro del vehículo, que fue remitido al corralón comunal.