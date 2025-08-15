Fuego
Santa Isabel: Pablo Giorgis inauguró la iluminación total del camino a Hathor

La obra, fruto del trabajo conjunto entre la Comuna de Santa Isabel y la empresa, garantiza mayor seguridad para quienes transitan diariamente entre la Ruta Provincial 94 y la planta industrial.

La Comuna de Santa Isabel finalizó la instalación de luminarias en todo el trayecto que conecta la Ruta Provincial 94 con la planta de la empresa Hathor. El proyecto fue coordinado por el Área de Desarrollo Productivo, a cargo de Sergio Pellegrini, junto con Obras Públicas, liderada por Damián Zilli, y Maestranza, bajo la responsabilidad de Mauricio Rivarola.

Esta iniciativa surgió tras encuentros de trabajo con los responsables de la firma —Micaela Gutiérrez, Gustavo Dulcich y Leo Matiacich— donde se acordó un aporte conjunto de recursos humanos y materiales. El objetivo principal fue brindar mayor seguridad a los trabajadores y vecinos que diariamente utilizan este camino, especialmente en horarios nocturnos.

“El desarrollo de Santa Isabel también se construye en equipo, uniendo lo mejor del sector público y privado para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, destacó el presidente comunal Pablo Giorgis.

Esta obra se enmarca en el compromiso de la gestión comunal de potenciar la infraestructura local y acompañar el crecimiento productivo de la localidad.

