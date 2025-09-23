Santa Isabel: Pablo Giorgis gestiona mejoras en agua potable, viviendas y drenajes

El presidente comunal viajó a Santa Fe para presentar pedidos claves que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, con foco en el acceso al agua, el hábitat y la infraestructura.

En el marco de su agenda de trabajo en la capital provincial, el presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis, llevó adelante gestiones vinculadas a obras estratégicas para la localidad.

Uno de los ejes centrales fue el proyecto de batería de pozos y la mejora de los canales de distribución de agua potable, una iniciativa que busca garantizar un servicio seguro y de calidad para todos los vecinos.

Además, se solicitó la limpieza del drenaje N°3, que transporta agua desde la zona rural hacia el casco urbano, con el fin de prevenir anegamientos y mejorar el escurrimiento. En materia habitacional, Giorgis presentó el pedido formal de cesión a la Comuna de las viviendas ubicadas frente a la cancha de Juventud, lo que permitirá avanzar en soluciones concretas de hábitat.

Finalmente, se trabajó en la corrección del proyecto de pavimentación de avenida Santa Fe, en el marco del programa de Obras Menores, para asegurar su correcta ejecución.

“Estamos gestionando con firmeza porque sabemos que estas obras son necesarias y urgentes para nuestros vecinos. El acceso al agua potable, la vivienda y el ordenamiento urbano son pilares de la comunidad que queremos construir”, expresó Giorgis.