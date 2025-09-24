Santa Isabel: La Comuna avanza con la limpieza de canales para prevenir anegamientos

La Comuna de Santa Isabel informó que desde hace diez días se lleva adelante un plan de limpieza general de los principales canales de desagüe, con el objetivo de optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales y reducir riesgos de anegamientos en épocas de lluvias intensas.

La iniciativa contempla tanto trabajos en zonas urbanas como rurales. Para intervenir en sectores de difícil acceso, se contrató con fondos comunales una retroexcavadora con orugas, que permitió limpiar 1.360 metros lineales de canal. En paralelo, con las retropalas pertenecientes al parque automotor de la comuna se efectuó la limpieza de otros 2.750 metros de canal.

“Seguiremos trabajando, gestionando el acompañamiento provincial para concretar las obras necesarias, pero también invirtiendo recursos propios para cuidar a nuestra gente”, señalaron desde la administración comunal.

Las tareas forman parte de un esquema de mantenimiento y prevención que busca dar respuesta a una problemática recurrente en localidades de la región: el exceso de agua en períodos de precipitaciones abundantes.