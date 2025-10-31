Santa Isabel: Inauguraron una nueva aula en la Escuela Nº 179

La comunidad educativa de Santa Isabel celebró un nuevo avance en materia de infraestructura escolar con la inauguración de un aula en la Escuela Nº 179, fruto del trabajo articulado entre la Comuna, el Gobierno provincial y el Ministerio de Educación a través del Programa Provincial 1000 Aulas.

El acto contó con la presencia de la senadora departamental Leticia Di Gregorio y del presidente comunal Pablo Giorgis, quienes destacaron la importancia de esta obra para el fortalecimiento del sistema educativo local.

Di Gregorio subrayó que la construcción de nuevos espacios escolares “representa una inversión concreta en el futuro de nuestros niños y jóvenes, garantizando mejores condiciones para aprender y enseñar”.

Por su parte, Giorgis expresó su satisfacción por el logro alcanzado, destacando que “este proyecto refleja el compromiso asumido por la Comuna para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la Escuela Nº 179”.

El mandatario comunal también agradeció especialmente a docentes, directivos y trabajadores comunales “por su dedicación y esfuerzo constante en pos de la educación de los niños y jóvenes de la localidad. Su compromiso es fundamental para el éxito de nuestra comunidad educativa”, afirmó.

La nueva aula constituye un paso significativo hacia la mejora de la calidad educativa en Santa Isabel y evidencia el compromiso conjunto de las autoridades locales y provinciales con la educación pública y el desarrollo de las comunidades del sur santafesino.