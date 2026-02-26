Santa Isabel impulsa el uso del casco con facilidades de pago para empleados y vecinos

La Municipalidad implementó un plan de financiación para que trabajadores comunales accedan a cascos de seguridad y anticipó que la medida se extenderá a toda la comunidad. El objetivo es reducir la siniestralidad vial y fortalecer la prevención en la vía pública.

La Municipalidad de Santa Isabel puso en marcha una iniciativa destinada a promover el uso del casco entre conductores de motocicletas y ciclomotores, incorporando facilidades de pago para su adquisición. La medida comenzará con los empleados comunales y, según se informó, se ampliará en una próxima etapa al resto de los vecinos.

El programa, impulsado por la gestión del intendente Pablo Giorgis, busca reforzar las políticas de seguridad vial en la localidad, en un contexto donde los siniestros protagonizados por motociclistas representan uno de los principales factores de riesgo en el tránsito urbano.

Ejemplo desde el Estado local

En esta primera instancia, los trabajadores municipales podrán acceder a cascos mediante un sistema de pago accesible, con el propósito de garantizar que cuenten con el equipamiento obligatorio y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje claro hacia la comunidad: el uso del casco no es solo una exigencia normativa, sino una herramienta fundamental para preservar la vida.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la decisión de comenzar por el personal comunal apunta a dar el ejemplo desde el propio Estado, reforzando la coherencia entre la normativa vigente y las prácticas cotidianas.

Extensión a toda la comunidad

El municipio anticipó que el plan se extenderá en el corto plazo a todos los ciudadanos de Santa Isabel, ofreciendo el mismo esquema de facilidades de pago para que cualquier vecino pueda adquirir un casco homologado.

La iniciativa se enmarca en una política integral de concientización y control que prevé incrementar las campañas educativas y fortalecer la presencia en la vía pública, con el objetivo de disminuir el riesgo y la gravedad de los accidentes de tránsito.

Seguridad vial como política sostenida

La gestión encabezada por Pablo Giorgis viene señalando la seguridad vial como uno de los ejes prioritarios de gobierno. En ese sentido, la implementación de mecanismos que faciliten el cumplimiento de las normas busca combinar prevención, accesibilidad y responsabilidad ciudadana.

La propuesta apunta no solo a mejorar los indicadores de siniestralidad, sino también a consolidar una cultura de respeto y cuidado en el espacio público, promoviendo conductas responsables que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos de Santa Isabel.