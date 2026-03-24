Santa Isabel implementa traslado para estudiantes que cursan en Venado Tuerto y Villa Cañás

La Comuna de Santa Isabel puso en marcha un servicio de traslado destinado a estudiantes que cursan carreras terciarias y universitarias en las ciudades de Venado Tuerto y Villa Cañás, con el objetivo de asegurar su regreso a sus domicilios de manera segura y cómoda.

La iniciativa surge ante la necesidad de muchos jóvenes que no pueden utilizar el transporte público debido a que los horarios disponibles no coinciden con sus actividades académicas. A través de este servicio, un importante número de estudiantes de la localidad puede continuar con su formación educativa sin inconvenientes vinculados al traslado.

Desde la comuna destacaron que el programa busca acompañar a los jóvenes en su desarrollo académico, garantizando condiciones adecuadas para que puedan sostener sus estudios y avanzar en sus proyectos personales y profesionales.

La medida forma parte de una política orientada a priorizar la educación en Santa Isabel, promoviendo la igualdad de oportunidades y brindando herramientas concretas para que los estudiantes puedan acceder a la formación superior sin que la distancia o el transporte se conviertan en un obstáculo.