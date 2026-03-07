Santa Isabel: Evadió un control, huyó a Villa Cañás y fue detenido con alcoholemia positiva

Hoy, personal de la Comisaría 5ta de Santa Isabel intentó detener a un Volkswagen Gol blanco sin patente delantera durante un control vehicular. El conductor ignoró la orden y se dio a la fuga hacia Villa Cañás conduciendo de forma temeraria.

​Tras alertar a otras unidades, los efectivos realizaron un seguimiento controlado del vehículo hasta que este ingresó a un domicilio en la localidad vecina. Allí lograron interceptar al conductor, a quien el personal de Tránsito le realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

​

Por orden de la Fiscalía, el procedimiento se trasladó a la Comisaría 6ta de Villa Cañás por cuestiones de jurisdicción. En la dependencia policial, el sujeto quedó formalmente aprehendido, el automóvil fue secuestrado preventivamente y se le formó causa por el delito de Resistencia a la Autoridad.