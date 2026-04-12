Santa Isabel: Estudiantes de Wheelwright conocieron la propuesta ambiental del Complejo Artigas

Alumnos y docentes de la Escuela N° 8098 recorrieron la huerta agroecológica y los espacios de reciclado impulsados por el gobierno local, en una jornada orientada a fortalecer la educación ambiental y el intercambio regional.

En el marco de acciones de integración regional y formación en materia ambiental, la localidad de Santa Isabel recibió este 12 de abril a estudiantes y docentes de la Escuela N° 8098 de Wheelwright, quienes visitaron el Complejo Artigas para interiorizarse sobre distintas iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente y la producción sustentable.

Durante la jornada, los alumnos recorrieron la huerta agroecológica y los espacios destinados al reciclado, dos ejes centrales de una política pública local que promueve prácticas sostenibles. Ambas propuestas funcionan en antiguos galpones ferroviarios que fueron recuperados y puestos en valor, transformándose en un espacio activo de desarrollo comunitario.

Desde la gestión del intendente Pablo Giorgis destacaron la relevancia de este tipo de experiencias, que permiten compartir conocimientos y generar conciencia ambiental en las nuevas generaciones, al tiempo que fortalecen los vínculos entre localidades de la región.

“Para nosotros es muy valioso poder abrir las puertas del Complejo Artigas y mostrar el trabajo que se viene realizando en Santa Isabel. Que otras instituciones educativas de la región se acerquen a conocer esta propuesta nos llena de orgullo y reafirma que, con compromiso y planificación, es posible transformar espacios abandonados en oportunidades para la comunidad”, expresó el mandatario local.

El Complejo Artigas se consolida así como un punto de referencia en el sur santafesino, articulando la recuperación del patrimonio ferroviario con políticas públicas orientadas a la sustentabilidad, la educación ambiental y la promoción de la producción local.