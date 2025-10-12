Santa Isabel en movimiento reunió a bailarines de cinco países en un gran encuentro cultural

El pasado fin de semana, la localidad de Santa Isabel fue epicentro de un encuentro artístico sin igual. Bajo el nombre “Santa Isabel en movimiento”, el evento congregó a bailarines de Guatemala, Bolivia, Colombia, Panamá y Polonia, quienes compartieron escenario con agrupaciones locales en un espectáculo que desbordó talento, color y diversidad cultural.

Durante las jornadas del 10 y 11 de octubre, la propuesta ofreció talleres, capacitaciones y espectáculos en distintos espacios de la comunidad, articulando la participación de elencos locales, regionales e internacionales. Entre los grupos anfitriones se destacaron la Escuela de Danzas del Club Belgrano, La Marrupeña, el Ballet Isabelense, el Taller Comunal de Tango y el Ballet Maikan Sumaj, de Rojas.

Las actividades comenzaron el viernes con la recepción de las delegaciones internacionales, seguida de talleres de danza contemporánea dictados por el profesor Jonatan Casco. Por la tarde, se llevaron a cabo las clases internacionales de danza, con la participación de artistas de Colombia y Guatemala, en el Centro Cultural Comunal (C.C.C.).

El sábado, el programa continuó con nuevas capacitaciones, a cargo de bailarines de Polonia, Panamá y Bolivia, y culminó con una gran gala artística que convocó a una multitud de espectadores. El Festival de Danza fue el broche de oro de un fin de semana donde la danza se convirtió en un puente de encuentro y aprendizaje.

El evento fue posible gracias al apoyo de la Comuna de Santa Isabel y la gestión de su presidente, Pablo Giorgis, quien destacó la relevancia de fomentar la diversidad cultural y el intercambio artístico internacional.

“Santa Isabel en movimiento” dejó una huella profunda en la comunidad, no solo por la calidad de los espectáculos, sino también por el espíritu de unidad y cooperación que promovió entre artistas y público. Una verdadera celebración del arte y la danza como lenguajes universales capaces de trascender fronteras.