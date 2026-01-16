Santa Isabel: Comenzó el empedrado del camino a la laguna, una obra clave para la conectividad

Con el inicio de los trabajos finales de empedrado, Santa Isabel avanza en una intervención largamente esperada: la mejora integral del camino que rodea la laguna, uno de los espacios naturales más representativos de la comunidad.

La obra contempla la colocación de piedra en unos 3.500 metros del trazado perimetral y se ejecuta con financiamiento nacional y acompañamiento del Gobierno provincial. Se trata de una etapa decisiva para completar un circuito que impacta tanto en la circulación productiva como en el acceso recreativo al área.

Desde el municipio indicaron que los trabajos se desarrollan en articulación con Vialidad Provincial, con el objetivo de avanzar también sobre el tramo pendiente entre Hathor y la laguna, lo que permitirá cerrar definitivamente el anillo de empedrado. Esta mejora facilitará el tránsito de transportistas vinculados a la producción local y, al mismo tiempo, consolidará un espacio más accesible y seguro para el uso social y comunitario.

La intervención se inscribe dentro de una política de infraestructura orientada a fortalecer la conectividad rural y urbana, y a poner en valor los espacios públicos. Bajo la gestión del intendente Pablo Giorgis, el empedrado del camino a la laguna aparece como una obra estructural, no solo por su extensión, sino por el rol estratégico que cumple en la vida cotidiana y en el desarrollo de la localidad.