Santa Isabel: Cinco obras estratégicas impulsadas por Pablo Giorgis transformarán la localidad

La gestión encabezada por el presidente comunal Pablo Giorgis avanza con un ambicioso plan de obras públicas que promete transformar distintos sectores de Santa Isabel en los próximos meses. Se trata de cinco intervenciones estratégicas orientadas a mejorar la infraestructura, fortalecer la vida comunitaria y optimizar los servicios que recibe la población.

Entre los proyectos en marcha se destaca la culminación del Salón de Usos Múltiples (SUM), un espacio destinado a actividades sociales y culturales que busca consolidarse como punto de encuentro para los vecinos y motor de la participación ciudadana.

Otra de las obras clave es el alteo del camino que rodea la laguna, una mejora que garantizará una mejor accesibilidad y protección del entorno natural, al tiempo que potenciará el uso recreativo y productivo de la zona.

Asimismo, el plan contempla la construcción de cordón cuneta en nuevas calles, una iniciativa que se desarrolla con el acompañamiento de los vecinos y que contribuirá a ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

En paralelo, avanza la pavimentación, iluminación y forestación de la avenida Santa Fe, uno de los accesos más transitados de la localidad. Con esta intervención, se completará la pavimentación total de la traza y se renovará su fisonomía urbana.

Finalmente, se prevé la construcción de un tinglado para el resguardo de herramientas y maquinarias comunales, lo que permitirá optimizar las tareas operativas y el mantenimiento de los equipos de trabajo.

Estas cinco obras reflejan el compromiso de la actual gestión con el desarrollo sostenido y equilibrado de Santa Isabel. Cada una de ellas representa una inversión directa en la calidad de vida de la comunidad y en el fortalecimiento de su infraestructura para acompañar el crecimiento del pueblo.