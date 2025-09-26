Santa Isabel avanza en un plan para mejorar el servicio de agua potable

El encuentro se desarrollo en la ciudad de Santa Fe y contó con la participación de autoridades provinciales, representantes de la Cooperativa de Agua Potable local y especialistas del área de Agua y Saneamiento. Durante la jornada se delinearon prioridades vinculadas a la modernización de la infraestructura existente, con el fin de garantizar un servicio más eficiente y seguro para la comunidad.

Entre los ejes principales se destacó la necesidad de reemplazar la actual tubería de asbesto cemento que conecta los pozos de extracción con el tanque de reserva, debido a su antigüedad y desgaste. También se evaluó la posibilidad de realizar nuevas perforaciones y mejoras en cisternas, además de optimizar los canales de distribución.

El plan prevé un relevamiento integral de las instalaciones actuales —perforaciones, reservas y tuberías de impulsión— como paso previo a la ejecución de las obras. Según se explicó, el objetivo es modernizar el sistema y adecuarlo a las necesidades actuales de la localidad.

Se trata del inicio de un proceso que demandará planificación y coordinación entre distintos actores, con la intención de avanzar de manera ordenada en obras consideradas claves para el desarrollo de Santa Isabel.

Participaron de la reunión el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri; la senadora provincial Leticia Di Gregorio, y el gerente de la Cooperativa de Agua Potable, Lisandro Munge.