Fuego
Quini 6
Separador
Regionales

Santa Isabel: Avanza el control de ruidos molestos y mejora la convivencia vial

Publicado el
Santa Isabel: Avanza el control de ruidos molestos y mejora la convivencia vial

La Comuna intensifica los operativos de control vehicular, retirando escapes libres para garantizar un tránsito más seguro y respetuoso con el descanso de los vecinos.

El Área de Convivencia Ciudadana de la Comuna de Santa Isabel, bajo la gestión de Pablo Giorgis, continúa llevando adelante tareas de control vehicular orientadas a preservar la tranquilidad y la seguridad en la localidad.

En los últimos días, múltiples operativos permitieron retirar de circulación y destruir una decena de escapes libres que generaban ruidos molestos y afectaban la calidad de vida de la comunidad.

“Sabemos que el respeto por las normas y la buena convivencia es clave para que todos vivamos mejor. Vamos a seguir trabajando para que nuestro tránsito sea seguro, ordenado y saludable”, expresó el presidente comunal Pablo Giorgis.

Estas acciones forman parte de un plan integral de control y prevención que busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y reforzar la seguridad vial en todo el ejido urbano.

Secciones relacionadas:, ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
5.8K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

Quini6
5.8K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
5.1K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López

Nadie lee nada: La columna impaga de Leticia Martin Nadie lee nada: La columna impaga de Leticia Martin
5.0K
Nacionales

Nadie lee nada: La columna impaga de Leticia Martin

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales
3.6K
Nacionales

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.2K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos
3.1K
Melincué

Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos

Teodelina: Accidente vial en Ruta Provicial 94 en la curva de Varela Teodelina: Accidente vial en Ruta Provicial 94 en la curva de Varela
3.0K
Regionales

Teodelina: Accidente vial en Ruta Provicial 94 en la curva de Varela

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.0K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.5K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Subir