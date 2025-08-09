Santa Isabel: Avanza el control de ruidos molestos y mejora la convivencia vial

La Comuna intensifica los operativos de control vehicular, retirando escapes libres para garantizar un tránsito más seguro y respetuoso con el descanso de los vecinos.

El Área de Convivencia Ciudadana de la Comuna de Santa Isabel, bajo la gestión de Pablo Giorgis, continúa llevando adelante tareas de control vehicular orientadas a preservar la tranquilidad y la seguridad en la localidad.

En los últimos días, múltiples operativos permitieron retirar de circulación y destruir una decena de escapes libres que generaban ruidos molestos y afectaban la calidad de vida de la comunidad.

“Sabemos que el respeto por las normas y la buena convivencia es clave para que todos vivamos mejor. Vamos a seguir trabajando para que nuestro tránsito sea seguro, ordenado y saludable”, expresó el presidente comunal Pablo Giorgis.

Estas acciones forman parte de un plan integral de control y prevención que busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y reforzar la seguridad vial en todo el ejido urbano.