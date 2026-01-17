Sancti Spíritu: Prisión preventiva de un hombre por robar un celular con un arma en una motocicleta hurtada

Quedó en prisión preventiva un hombre de 25 años, cuyas iniciales son AJB, al que se investiga por robar un celular con un arma y lesionar a la víctima en Sancti Spíritu. Además, se le atribuyó hurtar previamente una motocicleta que se encontraba en la vía pública de la misma localidad y en la cual se trasladaba al momento del robo.

La fiscal Rafaela Florit solicitó la medida cautelar en una audiencia ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, realizada en los tribunales de Rufino.

En relación a lo dispuesto, la funcionaria del MPA valoró que «la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento y rechazó alternativas no privativas de la libertad que había propuesto la Defensa».

Los hechos

Florit afirmó que «el martes 6 de este mes alrededor de las 7:00, el imputado junto a otra mujer detenida llegaron en una motocicleta negra a la Sala de Monitoreo». Al respecto, especificó que «AJB hurtó una motocicleta marca Honda que se encontraba estacionada y huyó en el motovehículo».

«El hombre y la mujer investigados se trasladaban por un camino de tierra de la misma localidad cuando a las 7:30 aproximadamente, se encontraron con un hombre que iba caminando por la vía pública», relató la fiscal. «El imputado lo sobrepasó y luego pegó la vuelta», puntualizó y añadió que «sacó un arma tipo revolver, le apuntó y le exigió que entregue su teléfono celular».

La funcionaria del MPA explicó que «la víctima accedió inmediatamente mientras que e AJB le pegó un culatazo en la cabeza, provocándole lesiones leves».

«A partir del llamado al 911 que realizó la dueña de la motocicleta hurtada, personal policial logró interceptar y capturar al imputado a bordo dicho motovehículo en poder de un arma calibre 22 sin municiones y el teléfono sustraído».

Calificación penal

Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la coautoría del delito de robo agravado (por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada) y la autoría de los delitos de hurto agravado (por ser vehículo dejando en la vía pública) y lesiones leves dolosas.