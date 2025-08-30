Rufino: Nueve detenidos por microtráfico

La Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la División Microtráfico de la Región III con asiento en Venado Tuerto, llevó a cabo el pasado viernes dos allanamientos en la ciudad de Rufino, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, ordenada por la Fiscalía del MPA, a cargo del Dr. Menéndez.

Los procedimientos contaron con la colaboración del GOT VI y del Grupo de Irrupción GAT de Rosario.

Las medidas se concretaron en dos inmuebles ubicados en calle Balcarce al 700, donde al momento de la irrupción se encontraban varias personas, algunas de las cuales intentaron darse a la fuga pero fueron rápidamente aprehendidas. Como resultado, se logró la detención de nueve personas, cinco hombres y cuatro mujeres; y el resguardo de menores de edad por parte del Servicio Local de Niñez y Adolescencia.

Además, en los allanamientos, los efectivos secuestraron un total de 147,7 gramos de cocaína fraccionada en envoltorios, 59 gramos de marihuana, 2,1 gramos de cocaína en dosis menores, una balanza de precisión con vestigios, anotaciones vinculadas a la actividad ilícita, pipas metálicas, elementos de fraccionamiento, siete teléfonos celulares, un CPU con documentación de interés, dos motocicletas y $205.000 en efectivo.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 3ra de Rufino, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente para la correspondiente formación de la causa.



