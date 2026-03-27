Provincia inauguró en Venado Tuerto la pista de atletismo más moderna del país

La nueva infraestructura deportiva del Parque Municipal General Belgrano permitirá realizar competencias nacionales e internacionales y posiciona a la ciudad como un polo del atletismo en el sur santafesino. La obra se inauguró este viernes 27 de marzo con la presencia de autoridades provinciales, municipales, deportistas y vecinos.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe inauguró este viernes 27 de marzo en Venado Tuerto la nueva pista de atletismo “Profesora Yolanda Cantoni” y el campo “Danilo Wehrli”, en el Parque Municipal General Belgrano, una obra de alto nivel técnico que permitirá su homologación para competencias nacionales e internacionales y que busca consolidar a la ciudad como un punto de referencia del atletismo en el país.

La actividad fue encabezada por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el intendente Leonel Chiarella, en una jornada que reunió a vecinos, deportistas, instituciones, emprendedores y autoridades de toda la región. También participaron la senadora provincial Leticia Di Gregorio, los diputados Sofía Galnares, Leo Calaianov y Rosana Bellatti, concejales locales y representantes del departamento General López.

Durante el acto, el ministro Enrico destacó la magnitud de la obra y el impacto que tendrá para el desarrollo del deporte regional. Señaló que se trata de una de las pistas atléticas más modernas del país, que estará a disposición de deportistas, instituciones y competencias de todos los niveles, y remarcó que la inversión responde a una decisión estratégica del gobierno provincial de sostener la obra pública como motor de crecimiento.

En ese sentido, vinculó la inauguración con la política de infraestructura impulsada por la gestión provincial y subrayó que este tipo de proyectos se concretan a partir de la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de continuar invirtiendo en obras públicas incluso en un contexto económico complejo.

La puesta en funcionamiento de la pista también se da en un año particular para la provincia, en la previa de los Juegos Suramericanos, que tendrán a Santa Fe como sede de delegaciones de 15 países de América Latina, lo que le otorga a la obra una proyección deportiva y estratégica aún mayor.

Una obra estratégica para la ciudad

El intendente Leonel Chiarella remarcó el valor de la infraestructura para el crecimiento de Venado Tuerto y el fortalecimiento del Parque Municipal como espacio deportivo y público. Destacó que se trata de una obra que potencia el desarrollo de la ciudad y que permite transformar proyectos que durante años parecían difíciles de concretar en realidades.

El mandatario local expresó su agradecimiento al gobernador Pullaro y al ministro Enrico por el acompañamiento en la ejecución del proyecto y definió la inauguración como un hecho histórico para Venado Tuerto y para toda la región sur de la provincia.

Según señaló, la nueva pista coloca a la ciudad en un nivel deportivo que antes parecía impensado y abre nuevas oportunidades para la formación de atletas, la realización de torneos y la integración regional a través del deporte.

Una tarde con actividades para toda la comunidad

La inauguración no se limitó al acto oficial, sino que se transformó en una jornada abierta a la comunidad. Desde las 17, el Parque Municipal se llenó de propuestas recreativas, deportivas y culturales organizadas por el Gobierno de Venado Tuerto, con actividades pensadas para todas las edades.

En la previa al corte de cinta se desarrollaron estaciones interactivas vinculadas a la promoción de los Juegos Suramericanos, con juegos y simulaciones deportivas como vóley con paracaídas, fútbol inflable, básquet siamés, tenis gigante, carrera de postas con patas de rana, lanzamiento de bala con medicin balls y lanzamiento de disco con cubiertas.

También se presentó el dispositivo Valores Olímpicos de la provincia y la mascota oficial de la competencia internacional, junto a un paseo de emprendedores, patio de comidas, muestra de antigüedades, exposición de autos antiguos y la participación de Bomberos y ex combatientes de Malvinas.

De esta manera, el evento combinó deporte, cultura, producción local y participación ciudadana, con una amplia convocatoria en uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad.

Exhibiciones y estreno oficial del predio

A las 19 se realizó la inauguración formal de la pista “Profesora Yolanda Cantoni” y del campo “Danilo Wehrli”, con exhibiciones deportivas que marcaron el estreno oficial del nuevo predio.

Durante la jornada se presentaron ex atletas que marcaron la historia del deporte local, en un reconocimiento a quienes formaron parte del crecimiento del atletismo en la ciudad. Entre ellos estuvieron Gerardo Meinardi, Oscar Amaya y Nancy Chemini, junto a figuras actuales como Lázaro Bonora, finalista en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, y Tomás Mondino, múltiple medallista sudamericano.

Las exhibiciones permitieron mostrar disciplinas del atletismo de alto rendimiento y reflejaron el potencial que tendrá la nueva infraestructura para la formación de jóvenes deportistas y la realización de competencias de mayor nivel.

Infraestructura de nivel nacional e internacional

La obra posiciona a Venado Tuerto como un nuevo centro del atletismo en la provincia y en el país. Se trata de una pista clase 2, con cabeceras de doble radio de curvatura, solado sintético Mondo, seis carriles más dos adicionales en la recta principal y condiciones técnicas que permiten su homologación para competencias nacionales e internacionales.

El predio cuenta además con sectores específicos para salto en largo, salto triple, salto en alto, salto con garrocha y lanzamiento de bala, disco, martillo y jabalina. La infraestructura se completa con depósito de materiales, cabina de control de torneos con tecnología de foto finish, iluminación general, barandas de seguridad, cerco perimetral, baños, vestuarios refaccionados y espacios funcionales renovados.

Los trabajos fueron ejecutados por la firma Coemyc, con sede en la ciudad de Santa Fe, con la participación técnica de Erick Otto Papis y de la empresa internacional MONDO Spa Italia, reconocida por el desarrollo de pistas utilizadas en competencias de primer nivel.

Un espacio con historia y proyección

La renovación de la pista también recupera la tradición atlética de Venado Tuerto, donde se formaron destacados deportistas como los velocistas Gerardo Meinardi y Nancy Chemini, el especialista en 400 metros con vallas Andrés Giovanetti y el mediofondista Oscar Amaya, bajo la guía del recordado entrenador Danilo Wehrli.

Con esta inauguración, la ciudad suma un espacio deportivo de alto nivel, fortalece el uso del Parque Municipal General Belgrano como ámbito de integración social y abre una nueva etapa para el atletismo local y regional, con la posibilidad de recibir competencias de mayor jerarquía y generar nuevas oportunidades para las futuras generaciones de deportistas.