Provincia inauguró en Diego de Alvear obras viales y de saneamiento

Se habilitó la repavimentación de la Ruta Provincial 14 y la nueva red de desagües cloacales en Diego de Alvear. El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que se triplicó la obra pública en Santa Fe y remarcó que las inversiones buscan mejorar la calidad de vida en el interior productivo.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe inauguró este viernes nuevas obras de infraestructura en el departamento General López, con la habilitación de la repavimentación de 26 kilómetros de la Ruta Provincial N°14 hasta su intersección con la Ruta Nacional 7 y la puesta en funcionamiento del sistema de desagües cloacales de la comuna de Diego de Alvear.

Durante la jornada, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó los actos oficiales y recorridas en la región, donde destacó el alcance del plan de infraestructura que impulsa la gestión provincial.

En el ingreso a Diego de Alvear por la Ruta 14, el mandatario subrayó la política de obra pública que se lleva adelante en todo el territorio santafesino y aseguró que “estamos llegando a cada punto de la provincia de Santa Fe, porque cuando no se roba en un Estado la plata alcanza”.

En ese marco, Pullaro sostuvo que “se triplicó la obra pública y esto es posible porque hay un Estado austero, que invierte en lo que la gente necesita: obras para mejorar la calidad de vida”, y remarcó que “la obra pública es desarrollo, igualdad y trabajo, porque hoy hay 40 mil santafesinos que viven de la obra pública”.

Asimismo, afirmó que “acá se hace obra pública sin corrupción” y señaló que “bajamos los costos en un 40% y estos recursos vuelven para hacer nuevas y más obras, porque los recursos tienen que volver a este interior productivo que tanto esfuerzo pone todos los días y empuja a la República Argentina a salir adelante”.

Repavimentación de la Ruta 14

La intervención sobre la Ruta Provincial N°14 abarcó 26 kilómetros en territorio santafesino y un tramo adicional de 1,7 kilómetros en la provincia de Buenos Aires. Los trabajos incluyeron la construcción de una rotonda en el ingreso a Diego de Alvear y accesos seguros a las localidades de San Gregorio y Christophersen, con una inversión superior a los 18 mil millones de pesos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la obra contempló “el cambio del paquete estructural, que le va a dar durabilidad por muchos años”, además de mejoras en la iluminación y en los accesos a las localidades.

Por su parte, la senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó que se trata de “una obra que era una necesidad de muchos años”, mientras que los presidentes comunales de Diego de Alvear, Pablo Sosa; de San Gregorio, Lisandro Travieso; y de Christophersen, Javier Martínez, coincidieron en que la repavimentación de la ruta 14 aporta mayor seguridad vial, mejor conectividad y nuevas oportunidades de desarrollo para la región.

Nueva red de desagües cloacales en Diego de Alvear

En la misma jornada, el Gobierno provincial dejó habilitada la nueva red de desagües cloacales de la comuna de Diego de Alvear, una obra de saneamiento clave para la localidad que demandó una inversión de 5.130 millones de pesos.

El sistema permitirá que los vecinos dejen de depender de pozos negros en sus hogares y cuenten con un servicio cloacal moderno y seguro.

La infraestructura incluye más de 17 kilómetros de cañerías, 970 conexiones domiciliarias, dos estaciones elevadoras y una planta de tratamiento compacta de barros activados, con capacidad para depurar 303 metros cúbicos diarios.

Desde la Provincia remarcaron que la obra tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias, proteger el ambiente y garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes de la localidad.

Autoridades presentes

De las actividades participaron también el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el secretario de Asuntos Electorales y Vinculación Regional, Roberto Vergé; y los diputados provinciales Sofía Galnares, Leonardo Calaianov y Rosana Bellati, entre otras autoridades.