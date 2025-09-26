Provincia entregó pistolas Taser y un minibús para tareas de investigación en el departamento General López

“Poder prevenir el delito y poner a nuestra Policía en la calle con todos los elementos que necesita es una parte; hay otra parte del trabajo, que es la de poder trabajar para esclarecer cuando el delito ya se ha cometido. En eso estamos trabajando”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, durante la actividad llevada a cabo en la ciudad de Venado Tuerto”.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, entregó este viernes dos pistolas de baja letalidad, Taser, y un minibus completamente equipado con tecnología para tareas específicas de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Unidad Regional VII.

Durante la actividad, llevada a cabo en la ciudad de Venado Tuerto, Cococcioni destacó “el trabajo en conjunto que las autoridades locales llevan a cabo con nuestra policía y con la Policía de Investigaciones (PDI). Hoy estamos entregando estas dos pistolas de electrochoque, que forman parte de una compra más amplia, con cartuchos, software y capacitaciones, que implicó una inversión de 2.000 millones de pesos. Es algo que entendíamos que teníamos que hacer porque se le debía a nuestra policía”.



“Esta es una forma de cuidar a nuestro personal policial. Por eso también estamos invirtiendo en chalecos y uniformes. Hoy el policía tiene un protocolo sobre cómo tiene que ejercer la fuerza pública y que le da un respaldo para encuadrar su conducta cuando tiene que ejercer la fuerza contra un agresor”, sentenció.

Por otro lado, el ministro explicó que “para fortalecer la tarea de investigación, estamos entregando un minibús equipado. Quisimos venir a entregarlo personalmente. Era algo que teníamos que hacer porque nuestros equipos forenses acusaban desactualización. Poder prevenir el delito y poner a nuestra policía en la calle con todos los elementos que necesita es una parte. Hay otra parte del trabajo, que es la de poder trabajar para esclarecer cuando el delito ya se ha cometido y que no haya impunidad, para lograr las prisiones preventivas, los allanamientos, enjuiciamientos y que los culpables terminen en la cárcel”.

Apoyo a la tarea policial

Por su parte, la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, agradeció “el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia. No solo estamos equipando a nuestras fuerzas de seguridad, sino que también es una demostración de apoyo a su trabajo, que siempre van acontar con nosotros. Ese acompañamiento no quedó en leyes, sino que lo acompañamos con este equipamiento. Cuentan con nosotros para que hagan su trabajo como corresponde”.

Por último, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, agradeció a las autoridades provinciales y sostuvo que “este es un momento muy importante. Quiero destacar esta inversión que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Son recursos económicos y materiales para cuidar a nuestra gente, prevenir el delito y que los efectivos puedan estar al servicio de la comunidad. Además de los recursos, lo más importante es el respaldo a la tarea y a la función que cada uno de los policías está llevando adelante”.

Características del minibus

La Provincia adquirió 5 minibuses, los cuales consisten en furgones adaptados fueron adquiridos con una inversión de 753.890.315 pesos, todos con el correspondiente equipamiento oficial. Cada vehículo tiene tabique divisor metálico, aislado y revestido; aislamiento termoacústico; instalación eléctrica independiente; 4 reflectores LED fijos exteriores (para escena); escalera de aluminio plegable; heladera portátil de 12V; gazebo plegable -negro, impermeable y ploteado-; 2 luces de escena portátiles de alta potencia; y contenedor de PVC extraíble para residuos patológicos.

La incorporación de pistolas Taser y el minibus para la PDI forman parte de un plan integral de modernización que busca equilibrar la inversión en prevención y en investigación. Según lo expuesto por las autoridades, el objetivo es que la policía pueda actuar con más herramientas, tanto en la disuasión del delito como en el esclarecimiento de causas judiciales.