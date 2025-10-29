Preocupación en Venado Tuerto por despidos en la planta de Ollas Essen

La empresa Essen, radicada en la ciudad de Venado Tuerto, atraviesa una compleja situación laboral con una primera tanda de 30 trabajadores despedidos, equivalente a aproximadamente el 10% de su planta total, que ronda los 300 empleados.

Según confirmó a Leguas Noticias el abogado y dirigente justicialista Ramiro Gambetta, la compañía con 45 años en el mercado, comenzó un proceso de cambio en su esquema productivo, reemplazando parte de la fabricación nacional por importaciones directas desde China.

“Principalmente lo que está haciendo Essen es empezar a importar algunos de sus productos directamente desde China. Todas las perillas de las ollas, que antes fabricaba su socio comercial, la empresa Eugenio Bigliazzi e Hijos S.R.L., ahora vendrán desde China. Eso cambió su manera de producir”, explicó Gambetta.

El dirigente indicó que, de acuerdo con información recibida, alrededor del 45% de la producción actual proviene del país asiático, lo que estaría detrás de la decisión de reducir personal. Además, advirtió que podrían producirse nuevas tandas de despidos en los próximos meses.

“Esta es la primera tanda de 30 trabajadores despedidos. La idea es que haya una o dos tandas más. Es el modelo económico que está implantando el Gobierno Nacional, que favorece la importación porque los productos chinos son mucho más baratos que producir en la Argentina. Eso empieza a tener consecuencias en el plano local”, señaló.

Ante este escenario, Gambetta anticipó que impulsará una iniciativa para que el municipio intervenga frente a la situación:

“Vamos a proponer al Concejo Municipal y al Intendente la creación de un Comité de Crisis de Protección al Empleo. Serviría para contar con una estadística actualizada de las situaciones de riesgo en la ciudad, actuar como mesa de mediación laboral e integrar a sindicatos, la Municipalidad, la Secretaría de Trabajo de la Provincia y representantes del Concejo”, puntualizó.

El proyecto incluiría, además, la posibilidad de conformar un fondo compensatorio destinado a trabajadores que pierdan su empleo, junto con otras herramientas de acompañamiento social y laboral.

La situación de Essen refleja una tendencia de preocupación creciente en el sector industrial regional, donde distintas empresas comienzan a registrar reducciones de personal y ajustes productivos vinculados a la apertura de importaciones y la caída del consumo interno.