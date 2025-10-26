Pablo Giorgis: El primer paso para cambiar las cosas es ir a votar

El presidente comunal de Santa Isabel y secretario del PJ General López convocó a participar activamente de las elecciones, remarcando la importancia de cuidar la democracia y fortalecer la convivencia social.

En el marco del proceso electoral, el presidente comunal de Santa Isabel y secretario del Partido Justicialista del departamento General López, Pablo Giorgis, hizo un llamado a la reflexión ciudadana y a la participación democrática.

“El primer paso para cambiar las cosas es ir a votar, independientemente de dónde uno tenga el corazón”, expresó Giorgis, destacando la importancia de ejercer el derecho al voto como herramienta de transformación social.

El mandatario comunal señaló que “cuidar la democracia, la convivencia social y el derecho de los pueblos a elegir su destino es una responsabilidad que nos involucra a todos”, en un mensaje dirigido especialmente a quienes hoy dudan del sistema político y de su capacidad de dar respuestas concretas a la gente.

Con estas palabras, Giorgis reafirmó su compromiso con la participación ciudadana y con el fortalecimiento de las instituciones democráticas en toda la región.