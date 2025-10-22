Pablo Farias recorrió la región reafirmando el compromiso de Provincias Unidas con una Argentina federal

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el candidato a diputado nacional Pablo Farias visitó Venado Tuerto y localidades de la región para compartir los ejes de Provincias Unidas, el espacio federal que integra junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien encabeza la lista y que representa la continuidad del proyecto que lidera Maximiliano Pullaro en Santa Fe.

Durante su paso por Venado, Farias dio una conferencia de prensa acompañado por los diputados provinciales Leo Calaianov y Rosana Bellatti, el intendente Leonel Chiarella y el secretario general del Partido Socialista local, Facundo Rebasti.

Desde el socialismo, que forma parte de Unidos para Cambiar Santa Fe, el dirigente reafirmó la voluntad de seguir fortaleciendo una alternativa nacional que surge desde las provincias, con una mirada de gestión, desarrollo y equilibrio territorial.

“El 26 de octubre tenemos la oportunidad de que Santa Fe tenga más voz en el Congreso. Queremos llevar la experiencia de nuestra provincia a la agenda nacional: obras, debates, trabajo, producción, educación y gestión”, expresó Farias.

En la misma línea, Leo Calaianov destacó que “Provincias Unidas es una construcción plural, reúne a gobernadores y fuerzas políticas de distintas regiones, muestra que se puede hacer política con diálogo, cercanía y resultados. Lo que venimos demostrando en Santa Fe, con obras, transparencia y participación, queremos llevarlo a todo el país”.

Por su parte, Leonel Chiarella subrayó que “la experiencia de Unidos en nuestra ciudad y en toda la provincia es una muestra concreta de que, cuando se prioriza el hacer, los resultados llegan. Santa Fe se transformó en un ejemplo de gestión y queremos que esa visión federal también se proyecte a nivel nacional”.