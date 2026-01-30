Obras en Santa Isabel: Cordón cuneta, empedrado e iluminación LED con recursos municipales

Se iniciaron trabajos de apertura de calles para cordón cuneta en calle Urquiza, junto a tareas de empedrado e iluminación LED, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, la seguridad y el entorno urbano.

El Gobierno de Santa Isabel avanza con nuevas obras de infraestructura urbana financiadas con recursos propios y ejecutadas con mano de obra local. En esta etapa, se iniciaron los trabajos de apertura de calles para la futura construcción de cordón cuneta sobre calle Urquiza, una intervención que apunta a mejorar el acceso a los hogares y optimizar la circulación en el sector.

De manera complementaria, se desarrollan tareas de empedrado y colocación de iluminación LED, acciones que buscan no solo mejorar la estética del barrio, sino también reforzar las condiciones de seguridad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Desde la gestión que encabeza el presidente comunal Pablo Giorgis destacaron que estas obras reflejan una política sostenida de inversión pública con impacto directo en la calidad de vida de la comunidad, al tiempo que generan empleo y dinamizan la economía local mediante la contratación de trabajadores de la propia localidad.

“Estamos orgullosos de poder llevar adelante estas obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos. Queremos seguir trabajando para que Santa Isabel continúe creciendo y se consolide como un lugar cada vez más próspero y seguro para todos”, expresó Giorgis.

Las intervenciones forman parte de un plan de mejoras urbanas que el Gobierno local viene desarrollando en distintos puntos de Santa Isabel, con el foco puesto en el ordenamiento del espacio público, la infraestructura básica y el desarrollo sostenible de la localidad.