Nueve detenidos en allanamientos por microtráfico en Santa Isabel, Venado Tuerto, San Gregorio y Rosario

En el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, personal de la División Microtráfico del Departamento Operativo y Compleja de la Policía de Investigaciones (PDI) Región III, con apoyo de efectivos de la Región II, llevó adelante una serie de allanamientos en distintos puntos del sur provincial.

Los procedimientos, ordenados por el fiscal Iván Raposo, se realizaron este jueves en 14 domicilios: en calles Pje. Torres al 2800, Almafuerte al 3100, Aufranc al 1800, Chacabuco al 1200, Correa Llovet al 400, Eterovich al 200, Matassi al 400, Gobernador Oroño al 400, Islas Malvinas al 700 y Quintana al 2000 de la ciudad de Venado Tuerto, en un domicilio de José Ingenieros al 600 de Santa Isabel, en los inmuebles de 9 de Julio al 600 y calle San Martín s/n de San Gregorio y Amenábar al 4300 de Rosario. Para el operativo se contó con la colaboración de los Grupos de Irrupción GOT, GTM y personal del CRE de Venado Tuerto.

Como resultado se logró la detención de nueve personas, cuatro hombres y cinco mujeres, uno de ellos con pedido de captura por una causa de asociación ilícita. Además, se procedió al secuestro de material estupefaciente, armas y municiones, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Entre lo incautado se encuentran 133 gramos de cocaína, 64,6 gramos de marihuana, un arma de fuego calibre .22, cartuchos, una réplica de escopeta,una motocicleta que presentaba adulteraciones en su numeración y documentación, además de telefonía celular, notebooks, cámaras de seguridad, balanzas, anotaciones varias y la suma total de 543.300 pesos argentinos.

Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.





