Nery Rodríguez: “En el lugar de concejal, uno siempre está para sumar”

El actual concejal Nery Rodríguez que busca renovar su banca en la lista “Villa Cañás para Todos” en el Honorable Concejo Municipal de Villa Cañás fue entrevistado en el programa Mesa Redonda, con la conducción de Mauro Dalmazzo y Mariano Carreras de la señal TDC de la ciudad de Firmat, en donde plasmó su actividad legislativa y los ejes de su campaña electoral para las próximas PASO 2021.

“En primer lugar estamos recorriendo los barrios, hablando con todos los vecinos, por supuesto con todos los cuidados correspondientes, siento el respaldo de la gente, siento que se ha trabajado duro todo este año, para acompañar a las instituciones y a los ciudadanos”, manifestaba el precandidato al comienzo de la entrevista.

“En cuanto al debate político, por ahora viene tranquilo, nuestro espacio tiene una interna a redimirse en las PASO, pero el verdadero debate y su profundidad se va dar próximamente llegando al 14 de noviembre cuando estemos los espacios definitivos que vamos a llegar a las elecciones generales”, expresó el concejal.

“Lo que tenemos que reveer y hacer foco es que el concejal es un representante directo del pueblo y cuando hay una necesidad o inquietud, algo que nos quieran comunicar, nosotros tenemos que estar ahí, y creo que tenemos que estar todo el tiempo. Por supuesto en este año de pandemia como fue tan particular, no pudimos tocarle la puerta a los vecinos ya que no nos podían atender, pero en este poco a poco que nos fuimos liberando, pudimos dialogar con la gente, y en los momentos complicados nuestro espacio político se hizo presente escuchándolos y por supuesto asistiéndolos”, declaraba Nery Rodríguez.

Primeras necesidades de los vecinos

“Con respecto a la actualidad de lo que estamos atravesando, es la cuestión de la obra pública, sobre todo en los barrios periféricos, en lo que se detalla como la falta de lomos de burros o la limpieza de cordones cuneta, que me parece que se tiene que hacer regularmente y no esperar al momento de elecciones, nosotros por supuesto tomamos ese reclamo y yo como concejal representando a mi partido político, tengo que llevar este reclamos a la Municipalidad para que se empiece hacer cargo de esta situación, que se están olvidando de los barrios y que son parte de Villa Cañás también, cosa que no podemos descuidar”, enfatizó el representante de TODOS de la ciudad.

Propuesta e iniciativas

“Nuestro eje de campaña está basado en tres pilares fundamentales que son la educación, la salud y el trabajo, en Educación por ejemplo el año pasado estuvimos trabajando en el tema de las asistentes escolares que necesitaba la escuela para adultos, también para la escuela nacional y el Jardín Nº 29.” “Por otro lado este año, también, gestionamos junto a la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, la reparación del techo de la escuela técnica que sufrió una rotura importante, y que justamente ayer hablando con las secretarias, ya comenzaron a realizarse las obras del mismo.”

A su vez en Salud, “recientemente recibimos la visita del gobernador Omar Perotti y la senadora Sacnun, en la que hemos gestionado una ambulancia 0 Km. de alta complejidad para el Hospital SAMCo y en ese mismo acto tuve la oportunidad de dialogar con ambos, y dejarles una nota para solicitarle al gobierno provincial para poder recategorizar el Hospital SAMCo de Villa Cañás en un hospital de segunda categoría para que pueda atender de baja y media complejidad para un radio de 25000 habitantes que abarca Teodelina, Santa Isabel y Chapuy, y considero que sería una gran gestión para Villa Cañás para ampliar el edificio y sumar más profesionales que puedan trabajar en nuestra localidad, y como dice nuestra senadora es también generar una política de arraigo, para tener la posibilidad que nuestros niñas y niños puedan nacer en nuestra ciudad, y no como ahora que la mayoría nacen en Venado Tuerto o en Junín”.

En cuanto a Trabajo, “estuvimos acompañando la implementación de la Billetera Santa Fe, una gran política de consumo, una gran política keynesiana por así decirlo, nos hemos acercado a los vecinos, ya que muchos aún no la conocen, les hemos explicado su uso para que puedan ahorrar un 30% en cada compra hasta un tope de $5000 mensual y también informamos a los comercios que se pueden sumar para facilitarle al vecino el consumo y el ahorro”, enumeró Nery Rodríguez.

Mariano Carreras le consultó sobre el hecho de estar en sintonía con el gobierno provincial y nacional, cuál sería su rol de poder gestionar para Villa Cañás a lo que le respondió: “Quiero que Villa Cañás este y pueda estar mejor, por eso la clave es gestionar, y creo que armonizando con la provincia y la nación podemos fortalecer las políticas públicas para que lleguen al territorio, ya lo hemos empezado a demostrar, cómo lo anteriormente enumerado, y otra cosa importante es la gestión con el ENACOM para que se pueda extender la fibra óptica en la localidad para tener una internet de mejor calidad para acortar la brecha digital, teniendo en cuenta que hoy la tecnología, la comunicación y la información son un derecho de cuarta generación y no lo podemos dejar de lado”, puntualizó el precandidato de “Villa Cañás para TODOS” a renovar su banca en el HCM.

Mauro Dalmazzo en una oportuna y rápida pregunta le consultó a Nery Rodríguez sobre el porque no hay una armonía entre la gestión de Norberto Gizzi y el gobierno provincial, a lo que contestó: “Fortuitamente nosotros siempre nos comunicamos con nuestra senadora, “Marilin” Sacnun, y siempre la gestión pasa a través de nosotros, no creo que haya inconveniente alguno, más allá que yo en lo personal tengo un diálogo fluido con la municipalidad, no tengo ningún tipo de problema, y también hay que reconocer que han llegado gestiones por ellos realizadas, al que me he acercado, con respecto a la niñez y a los centros de día, ellos tienen una relación fluida, pero uno en el lugar de concejal que representa el partido político puede acelerar esas gestiones, uno siempre está para sumar”, finalizó Nery Rodríguez actual concejal y precandidato a renovar su banca por el FRENTE DE TODOS / LISTA: 3 “VILLA CAÑÁS PARA TODOS”.