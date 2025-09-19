Murphy: Siete familias recibieron sus viviendas y otras siete sus escrituras

En un acto celebrado hoy 19 de septiembre de 2025, el Gobierno provincial entregó siete viviendas y siete escrituras a familias de Murphy, un hecho que las autoridades provinciales y locales describieron como la reactivación de un plan habitacional que llevaba años sin iniciativas concretas en la localidad. El acto contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro; la vicegobernadora Gisela Scaglia; el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico; la senadora Leticia Di Gregorio; el presidente comunal Ezequiel Rodríguez y autoridades comunales.

El gobernador Pullaro destacó la necesidad de “eficiencia en el manejo de los recursos públicos” y vinculó la concreción del proyecto con una política de austeridad para poder sostener y acelerar obras públicas. La vicegobernadora Scaglia subrayó la ejecución de obra pública provincial como sello de gestión y marcó distancia con la gestión nacional. Enrico calificó la inauguración como “promesa cumplida” y remarcó que la obra tuvo una inversión de 396 millones de pesos y se inaugura en 21 meses de gestión.

Según los informes técnicos difundidos durante la ejecución del proyecto, las siete viviendas incluyen cinco prototipos de vivienda compacta que constan de dos dormitorios con baño, lavadero, comedor, cocina, con una superficie total aproximada de 62 m2. Y dos prototipos dúplex que tienen planta baja con comedor, cocina, más lavadero, y en el primer piso los dos dormitorios y el baño, con una superficie de 71 m2, con instalaciones sanitarias, pluviales, eléctricas y de gas.

Las autoridades provinciales señalaron además que la iniciativa generó empleo local durante su ejecución y que la entrega de las escrituras formaliza la titularidad, permitiendo a las familias planificar inversiones domésticas y acceder con mayor seguridad a servicios y programas. En el acto también se destacó el avance de un Polo Cultural que se levanta junto al conjunto habitacional, que incluiría una sala teatral y un edificio para la biblioteca local.

El restablecimiento del plan habitacional fue presentado como un compromiso cumplido: legisladores y funcionarios consignaron que la provincia no licitaba viviendas de estas características para Murphy desde hacía más de 17 años, por lo que la entrega de unidades y títulos resultó, según sus palabras, en un hecho relevante para la agenda social y urbanística del departamento General López.

Estuvieron presentes en el acto los diputados Sofía Galnares y Leo Calaianov, el secretario de Hábitat y Vivienda Lucas Crivelli y el secretario de Vinculación Regional Roberto Vergé.
























