Melincué: Dos detenidos tras un allanamiento por presunta venta de drogas

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la localidad de Melincué luego de un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El procedimiento permitió además el secuestro de droga, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

El operativo fue llevado adelante por el Departamento Operativo de Investigaciones Región III – Distrito Melincué de la PDI, con la colaboración de personal de la División Microtráfico y de la Comisaría 1ª local. La causa es investigada por el Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, bajo la órbita del fiscal Iván Raposo.

La investigación se inició a partir de tareas de inteligencia realizadas por la PDI, que permitieron identificar un domicilio ubicado en calle Brown al 400 como presunto punto de comercialización de estupefacientes. Con esos elementos, se solicitó y obtuvo la correspondiente orden judicial de allanamiento.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron la requisa del inmueble, que arrojó resultado positivo. En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares, aproximadamente 9,095 kilogramos de una sustancia vegetal compatible con marihuana, una balanza digital, un automóvil y la suma de 405.000 pesos en efectivo.

Por disposición del fiscal interviniente, ambas personas fueron detenidas y trasladadas a la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII en Melincué, donde permanecen alojadas a la espera de las próximas medidas judiciales.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que la investigación continúa en curso y no se descartan nuevas diligencias vinculadas al caso.