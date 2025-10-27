Más trámites ágiles: La comuna de María Teresa firmó un convenio para implementar certificación digital

La Comuna de María Teresa anunció la firma de un convenio que permitirá incorporar la certificación digital para los trámites que las asociaciones civiles —como clubes deportivos, centros de jubilados y otras entidades locales— deben presentar ante la Inspección General de Personas Jurídicas.

Este nuevo servicio será gratuito para todas las instituciones de la localidad y permitirá agilizar los procesos administrativos, ofreciendo además cercanía y atención personalizada desde la propia comuna.

La medida se enmarca en la aplicación del Decreto Provincial N.º 1021/2025, que dispone la entrada en vigencia, desde el 25 de agosto de este año, de la Ley N.º 14.276, mediante la cual se establece la unificación de la Inspección General de Personas Jurídicas con el Registro Público.

Con esta normativa, el Gobierno de Santa Fe creó el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC), un organismo que asume las funciones de registrar y fiscalizar a asociaciones civiles, fundaciones, sociedades, contratos asociativos, colegios o consejos profesionales y entidades religiosas de toda la provincia.

El RPJEC es el primer organismo 100% digital de Santa Fe, y forma parte de un proceso de innovación institucional que busca simplificar, digitalizar y agilizar los trámites, brindando soluciones más eficientes a la ciudadanía.

De esta forma, el nuevo registro se consolida como un sistema unificado, transparente y accesible, orientado a acompañar el desarrollo social, cultural y económico del territorio santafesino, fortaleciendo el entramado asociativo y empresarial con reglas claras y procesos simples, al alcance de todas las personas y entidades.