Más de 12 mil personas desbordaron el cierre de A Todo Pulmón en Santa Isabel

En el marco del 118° aniversario de la localidad, Santa Isabel fue escenario de una convocatoria masiva durante la quinta y última luna del festival A Todo Pulmón, que en esta edición celebró 25 años de trayectoria. El predio 8 de Febrero lució colmado y la celebración se extendió hasta la madrugada, consolidando al encuentro como uno de los de mayor impacto en el sur provincial.

La jornada había comenzado con un desfile que atravesó las calles del pueblo ante un acompañamiento poco habitual de vecinos y visitantes. Uno de los momentos más destacados fue la participación de la Banda Militar Curupaití, llegada desde Junín, que aportó su repertorio y marcó el pulso festivo desde temprano.

Ya en el predio, la grilla combinó talento local con números centrales de fuerte poder de convocatoria. El paso de Ahyre generó uno de los picos de emoción de la noche, con un público que acompañó cada canción y reafirmó el perfil diverso que caracteriza al festival.

El broche final quedó en manos de Tru-la-lá, cuyo show mantuvo el ritmo hasta cerca de las tres de la mañana. Según estimaciones de la organización, más de doce mil personas pasaron por el predio durante el cierre, un número que posiciona a esta edición entre las más convocantes de su historia.

El intendente Pablo Giorgis remarcó el valor cultural que el evento representa para la comunidad y adelantó que se impulsarán gestiones para que obtenga el reconocimiento como Fiesta Nacional de la Diversidad Musical.

La velada contó además con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, entre ellas la diputada nacional Caren Tepp, el diputado nacional Diego Giuliano y el senador nacional Marcelo Lewandowski. Entre las autoridades provinciales presente, la senadora departamental Leticia Di Gregorio, la diputada provincial Fernanda Castellani, el diputado provincial Miguel Rabbia, el intendente de Pérez Pablo Corsalini, y el concejal de Rosario, Juan Monteverde, quienes acompañaron una celebración que combinó identidad, música popular y un movimiento turístico y económico significativo para la región.

Llega una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable

La senadora departamental Leticia Di Gregorio confirmó la llegada de $125.696.477,36 para optimizar el abastecimiento de agua potable en Santa Isabel, una obra que apunta a resolver dificultades estructurales del servicio y acompañar el crecimiento de la localidad.

La gestión fue articulada junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el intendente Pablo Giorgis y la minoría comunal.

“Podemos confirmar la llegada de más de 125 millones de pesos para una obra muy necesaria que le hará muy bien al pueblo y a la cooperativa”, señaló Di Gregorio.

El proyecto prevé el recambio de cañerías, nuevas perforaciones y la ampliación de la capacidad de reserva, fortaleciendo el trabajo de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santa Isabel Ltda. y garantizando un servicio esencial para los vecinos.

Galería de imágenes