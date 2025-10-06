María Teresa vivió tres días a puro teatro y música en la 4ª Fiesta del Teatro

Con salas colmadas, aplausos de pie y un clima de verdadera fiesta popular, María Teresa cerró este fin de semana la 4ª edición de la Fiesta del Teatro, un evento que ya se ganó un lugar en la agenda cultural de la región y que volvió a reunir a artistas, vecinos y visitantes en torno al arte y de la música.

Durante tres jornadas —el 2, 4 y 5 de octubre— el Centro Cultural Comunal fue escenario de una propuesta diversa y de gran nivel artístico, con obras teatrales de distintas localidades del país, espectáculos infantiles, talleres abiertos, clases participativas y una feria de artesanos y emprendedores que acompañó cada jornada.

Una apertura inolvidable con sello internacional

El punto de partida fue el jueves 2, con la presentación de la prestigiosa Orquesta Filarmónica “San Lorenzo” de Paraguay, que inauguró el evento con un concierto a sala llena. Con más de 40 músicos en escena y un repertorio que recorrió distintas épocas y estilos, la Filarmónica emocionó al público y marcó el tono de lo que sería una edición excepcional.

Bajo la dirección del Maestro Elio Fleitas, la agrupación combinó virtuosismo musical, frescura juvenil y un profundo compromiso social, ofreciendo un espectáculo que superó todas las expectativas y que fue ovacionado de pie por el público.

Teatro para todas las edades y propuestas locales y de toda la región

A lo largo del fin de semana, la programación ofreció funciones para todos los públicos. Grupos teatrales de Carlos Casares, Colón, Venado Tuerto y Murphy y elencos locales presentaron producciones infantiles, comedias, dramas y propuestas contemporáneas, que fueron recibidas con entusiasmo por el público. Del ámbito local, es muy importante destacar el estreno de la obra «Yo, el Otro», el musical «Graduadas en Escena», y el Taller de Teatro Infantil, que interpretó varios sketchs, demostrando que la movida cultural de María Teresa sigue creciendo.

Además, hubo espacios participativos como clases abiertas de folklore y talleres de juegos teatrales, que acercaron el arte escénico a la comunidad de una forma lúdica y accesible. «Aprovechando este marco, realizamos un reconocimiento muy especial a la academia de baile “Soñar con los Pies”, por sus 20 años de trayectoria, quienes participaron de las Selectivas Nacionales de Universal Dance, y tanto el Grupo Juvenil y Teens lograron un 2do puesto Elite, quedando seleccionados para participar del torneo Latinoamericano en Mendoza en el mes de Noviembre. Y al intercambio cultural en Brasil Floranopolis el próximo año 2026.

“Cada edición de la Fiesta del Teatro es un paso más en el crecimiento cultural de nuestro pueblo. Este año, la participación del público fue enorme y confirma que María Teresa es un punto de encuentro para el arte y la cultura del sur santafesino. Agradecemos al grupo de teatro María Teresa en Movimiento y a cada artista, grupo y vecino que se sumó a esta fiesta del teatro que crece año a año”, destacó Daniela Varela, secretaria de Cultura de la Comuna.